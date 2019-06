Gilets jaunes à Lyon : le périmètre de sécurité reconduit ce samedi

Le périmètre de sécurité va être remis en place ce samedi 22 juin de 12h à 20h à Lyon.

Comme depuis plusieurs semaines le périmètre de sécurité va être reconduit ce samedi 22 juin pour la manifestation des “Gilets jaunes”. Ce périmètre sera actif de 12h00 à 20h00 dans le périmètre suivant : rue de la République, place de la République, rue Joseph Serlin, rue Paul Chevanard, rue de Brest, rue Émile Zola, rue Colonel Chambonnet (exceptées les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits dans la rue Victor Hugo et la rue des Marronniers.

L’accès à ce périmètre ne sera pas filtré afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces. Des contrôles seront toutefois effectués.