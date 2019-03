Gilets jaunes à Lyon : environ 400 personnes Place Bellecour

L’entretien “Grande gueule” de mars – Homme de culture qui ne se refuse pas les plaisirs de la table, Jean-Marie Ronzet se retrouve dans les traits de Gnafron, la marionnette à pommettes rouges et nœud papillon qui philosophe et tempère les ardeurs de son ami Guignol. Il sort de sa retraite avec son bâton pour distribuer les coups et défiler aux côtés des Gilets jaunes.