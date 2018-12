Gilets jaunes à Bourg-en-Bresse : le préfet interdit alcool et tracteurs

En vue des nouvelles manifestations des gilets jaunes prévues ce week-end, le préfet de l'Ain annonce des mesures préventives à Bourg-en-Bresse.

Par voie de communiqué, le préfet de l'Ain, Arnaud Cochet, annonce des mesures particulières en prévention des prochaines actions du mouvement social des gilets jaunes ce week-end. Ainsi, par arrêté préfectoral, il indique que sont interdits :

d’engins agricoles pendant les manifestations en centre-ville de Bourg-en-Bresse (la liste des voies concernées sur le site de la préfecture). du vendredi 14 décembre, 18h, au dimanche 16 décembre, 21h, sur l’ensemble de Bourg-en-Bresse : la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet ; la détention et l’usage de pétards et de feux d’artifice sur la voie publique à l’exception des personnes autorisées ; la distribution, la vente et l’achat de carburant à emporter en bidon ou autre récipient transportable ; le transport d’acide et de tout produit inflammable ou chimique.

Il est précisé que "les forces de l'ordre réagiront avec la plus grande fermeté" en cas de violences et de dégradations. Malgré des mesures similaires le week-end dernier, la ville de Bourg-en-Bresse avait été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.