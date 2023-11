Fusion Oullins-Pierre-Bénite : la CGT appelle au rassemblement le 8 novembre

Après le référendum citoyen du 14 octobre dernier où le "non" est sorti majoritaire, la fusion entre les communes d'Oullins et Pierre-Bénite semble toujours d'actualité. Pour manifester son désaccord, l'Union locale CGT appelle au rassemblement le 8 novembre devant les conseils Municipaux.

Le projet de fusion entre les communes d'Oullins et Pierre-Bénite devrait être voté ce mois-ci. Une fusion qui ne passe toujours pas pour l'Union locale CGT qui appelle au rassemblement le 8 novembre prochain. Le rendez-vous est donné aux habitants des deux communes, mais également aux élus, devant les conseils municipaux dès 18 heures.

Obtenir l'abandon du projet

Avec ce rassemblement, la CGT espère obtenir "l’abandon de ce projet qui n’a aucune utilité réelle mis à part satisfaire quelques élus en manque de notoriété personnelle", fustige-t-elle dans son communiqué. Le syndicat se dit également inquiet pour les salariés des deux communes et exige "qu'ils ne fassent pas les frais de cette réorganisation", peut-on lire.

De plus, la CGT ne semble pas convaincue par l'argument économique de deux édiles Clotilde Pouzergue (Oullins) et Jérôme Moroge (Pierre-Bénite). Le syndicat s'opposera donc "à toute hausse de la fiscalité locale", et affirme que "l'expérience montrant que les réunifications de communes en France n'ont pas amenés "d'économie d'échelle" comme ils disent", continue le communiqué.

Enfin, le syndicat demande l'organisation d'un référendum, qui prouverait l'opposition des habitants au projet de fusion. "Réclamons encore plus fort le mercredi 8 novembre 2023 le droit de choisir notre avenir à 18h devant nos mairies", conclut la CGT.

