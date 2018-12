Fréquentation - Lyon : “Ça va être une très belle Fête des lumières”

Pour Laurent Duc, le président de l'UMIH, la fréquentation de la Fête des lumières s'annonce “sous les meilleur auspices.”

Alors que la Fête des lumières débute ce jeudi soir, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) semble déjà satisfaite par l'état des réservations avant ces quatre jours de festivités. “Comme souvent on va avoir 80 % de remplissage dans les hôtels ce soir, puis 90 % vendredi et 100 % samedi. Cette fête s'annonce sous les meilleurs auspices”, se félicite Laurent Duc, le président de l'UMIH dans le Rhône.

Pour le moment, les manifestations des Gilets jaunes et la crainte de voir la fête annulée n'ont pas entamé le moral des touristes, se réjouit ce dernier : “On n'a pas eu d'annulation massive aussi parce que nous avons raisonnablement communiqué sur le maintien de l'événement et les mesures de sécurité.”

Concernant la fréquentation des restaurants, difficile de faire une estimation exacte pour le moment. “Durant la Fête des lumières, il n'y a pas vraiment de réservation. Ça s'explique d'une façon très simple ; il est souvent difficile de circuler en presqu'île, donc les restaurateurs préfèrent avoir du turn-over avec les passants”.