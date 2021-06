Football - Bleus : Deschamps juge le match du Lyonnais Benzema

L'équipe de France de football a maîtrisé le pays de Galles, mercredi en amical à Nice (3-0), à deux semaines du choc contre l'Allemagne en entame de l'Euro. Pour son retour sous le maillot bleu, même s'il n'a pas marqué, le Lyonnais Karim Benzema a offert plusieurs satisfactions.

Un retour sous le maillot bleu cinq ans et sept mois après sa 81e et dernière apparition. L'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais, Karim Benzema a laissé entrevoir des promesses mercredi face au pays de Galles (3-0), à deux semaines du choc contre l'Allemagne en entame de l'Euro (11 juin-11 juillet). Remuant mais malheureux avec un penalty raté et un poteau sortant, Karim Benzema a fait "de très bonnes choses dans son registre" dixit le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. "Il a été malheureux, le penalty est bien tiré. Il a eu d'autres situations aussi, évidemment que pour un attaquant, marquer c'est concrétiser, a-t-il déclaré. Mais avec son registre, sa palette élargie, ça a permis à l'équipe de France d'avoir de la maîtrise et de la complémentarité, pas qu'avec ceux qui sont à coté de lui mais aussi les milieux de terrain."

Karim Benzema : "Je suis monté en puissance"

De son côté, le gone de Bron qui a ressenti "de la fierté, beaucoup de fierté, beaucoup de joie" de retrouver les Bleus, est plutôt satisfait de cette "première". "Ça monte en puissance car je viens juste de terminer ma saison. C'était une saison difficile avec la répétition des matches mais je me suis bien senti tout au long du match, a-t-il confié au micro de TF1. Je suis monté en puissance donc c'est de bon augure pour la suite. Contre des équipes comme ça, qui jouent à cinq défenseurs avec un bloc très bas, c'est un peu difficile, on aura le temps de peaufiner aux entraînements, mais je pense qu'on a fait un très bon match, on a tenté, ce qui est le plus important."

Les Bleus de Karim Benzema affronteront la Bulgarie, ce mardi au Stade de France, dernière répétition avant le début de la compétition contre l'Allemagne, le 15 juin (21 heures).

