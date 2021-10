La majorité écologiste à la Métropole de Lyon vise la fin des véhicules diesel à l'intérieur de la Zone faible émission en 2026. Le groupe La Métropole en commun pousse pour des transports en commun gratuits.

L'un des gros dossiers de ces prochains mois à la Métropole de Lyon est l'extension de la ZFE (Zone à faibles émissions) et l'objectif affiché par la majorité écologiste de la fin des véhicules diesel à l'intérieur de la ZFE en 2026. Le groupe La Métropole en commun à la Métropole de Lyon organise un temps d'échange avec les habitants vendredi 15 octobre intitulé "ZFE : s'organise-t-on collectivement ou subit-on la contrainte individuellement ?". Elle a lieu à 18h30 au café de la Cloche, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Dans 5 ans, seulement 25 % des véhicules qui circulent actuellement dans la Métropole de Lyon pourront circuler en 2026. C'est l'objectif affiché, martelé, scandé par l'exécutif écologiste de la Métropole de Lyon. Sortir du diesel. Au plus vite. Les débats sur le sujet sont animés, mettant en balance la nécessaire réduction de la pollution dans l’agglomération, l'efficacité de la ZFE mais surtout son acceptabilité sociale. Les débats sur le sujets sont vifs. Très vifs. Ils crispent, ils divisent.

"Au delà du cadre légal qui impose la ZFE à notre collectivité, nous vous invitons à une discussion qui interroge les éléments rationnels à notre disposition. Pour notre part nous sommes convaincus que le développement des Transports en Commun gratuits, incluant une régie publique du dernier kilomètre, sont des éléments majeurs de la solution à construire", propose le groupe La Métropole en commun.

Une concertation de 5 mois

Une large concertation est engagée, depuis le 3 septembre... et jusqu'en février 2022, pour déterminer le calendrier de la sortie du diesel dans la Métropole de Lyon et des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026.

De nombreuses questions vont être abordées lors de cette longue concertation. Avec 4 axes majeurs :

la sortie du diesel, quand ?

le périmètre de la ZFE va-t-il être agrandi ?

quelles mesures d'accompagnement ?

quelles mesures de dérogation ?

Lyon Capitale a consacré déjà de nombreux articles sur le sujet de la ZFE :



- Fin du diesel à Lyon : débats vifs à la métropole autour de l'extension de la ZFE

- Lyon - ZFE : Peut-on encore revendre son véhicule diesel ?

- Zone à faibles émissions à Lyon : une baguette pas si magique contre la pollution

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon, évoquait mi-septembre sur le plateau de 6 minutes chrono cette sortie voulue du diesel.