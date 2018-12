Fibre optique : l'État investit 620 M€ dans 17 collectivités, dont l'Ain

L'État va investir 620 millions d'euros dans la fibre optique dans 17 collectivités, dont l'Ain et l'Auvergne

Le Gouvernement a décidé d'investir près de 620 millions d'euros de subventions pour accélérer le déploiement de l'Internet à très haut débit dans 17 collectivités a indiqué à l'AFP Matignon ce mercredi. Parmi ces collectivités on retrouve le département de l'Ain ainsi que l'Auvergne, le Nord-Pas-de-Calais, le Grand Est, la Charente, la Martinique, les Landes, la Loire-Atlantique, le Doubs, le Jura, le Calvados, le Lot-et-Garonne, l'Essonne, les Deux-Sèvres, le Var et la Guyane. Ces soutiens iront selon les zones de 74,6 millions à 1,3 million d'euros. L'Ain sera le département qui recevra le plus avec 74,6M€ tandis que l'Auvergne recevra 68,38M€ pour un soutien cumulé de l’État au projet du territoire de 122,3 M€.

“Cette enveloppe vise à accélérer massivement le déploiement du très haut débit dans ces 17 territoires, qui représentent au total plus d’un quart de la population française. Ils contribuent de manière décisive aux objectifs fixés par le président de la République en matière de couverture numérique fixe, à savoir la généralisation du haut débit partout en France en 2020 et du très haut débit en 2022, portée par un investissement de quelque 3,3 milliards d'euros durant le quinquennat”, a déclaré Matignon.

Selon le Gouvernement, près de 3 millions de locaux ont été rendus raccordables à la fibre optique durant ces douze derniers mois, portant ainsi à 19,6 millions le nombre total de foyers éligibles à une offre très haut débit.