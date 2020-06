Fête de la musique : Lyon annonce l'interdiction des concerts de rue

Alors que la ville de Lyon avait annoncé des autorisations durant la Fête de la musique, elle se voit obligée d'appliquer de nouvelles consignes dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Il y a une semaine, la ville de Lyon annonçait que la Fête de la musique le 21 juin pourrait se tenir dans son cadre traditionnel avec des petits concerts organisés spontanément dans la rue, "sans demande d'occupation de l'espace public".

Suite à de nouvelles consignes gouvernementales, elle se voit dans l'obligation de revenir sur cette tolérance. Dans un communiqué la ville annonce : "afin de garantir la sécurité de toutes et tous, les normes sanitaires en vigueur devront être appliquées et aucun rassemblement physique non autorisé ne devra avoir lieu. Le Ministère de la culture précise que « les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés".

Pour les bars et restaurants : "l’organisation de concerts, dans le respect des règles sanitaires, relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique", précise la ville.

De même, Lyon n'organisera aucun concert de son côté. La Fête de la musique pourrait terminer sur les balcons !