Fête de la musique à Lyon : le programme de samedi

Le mois de juillet se termine et avec lui, la fête de la musique à Lyon. Ce samedi sera le dernier jour pour assister aux concerts programmés dans la capitale des Gaules.

Cette année exceptionnellement, en raison du contexte sanitaire, la Ville de Lyon avait décidé de poursuivre la fête de la musique sur tout le mois de juillet. Samedi sera donc le dernier jour pour profiter des concerts programmés.

Dès 14 heures, vous pourrez vous rendre au square Sainte Marie Perrin (3e arrondissement) pour le #doppmusic. Cet événement mêlera rap, funk, house dj set et show de danse avec des artistes et des groupes de la scène locale. Il sera animé par des comédiens.

Des événements de 14h à minuit

A 14h30 débutera l'Atelier qui fête dans le parc de la Mairie (5e). Au programme, de l'électro avec Mr. J, Mck, Magueul, D'jamency et bien d’autres. Plusieurs animations viendront également divertir les curieux sur place. Pour conclure, la fête de la musique du Karnaval Humanitaire viendra égayer votre après-midi et début de soirée (de 16h à 22h) au jardin des Chartreux (1er), avec les groupes Kawïn et Elektruka.

Pour assister à ces événements, il faudra vous munir d'un pass sanitaire valable. A noter que l'accès aux concerts est gratuite. Pour plus d'informations sur la programmation, rendez-vous ici.