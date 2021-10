Exposition aux pesticides près des vignes : une étude lancée en Auvergne-Rhône-Alpes

L'étude PestiRiv se déroulera d’octobre 2021 à septembre 2022 dans 6 régions dont l'Auvergne-Rhône-Alpes.

L'objectif de l'étude est de documenter l'exposition des riverains d'exploitations viticoles aux pesticides. Une étude est réalisée dans 6 régions dont l'Auvergne-Rhône-Alpes entre octobre 2021 et septembre 2022. L'organisme chargé de l'étude réalisera des prélèvements biologiques, à l’ensemble des sources possibles d’exposition : l’air, l’alimentation, l’eau, l’activité professionnelle dont les usages agricoles, et les usages domestiques.

3 350 participants seront tirés au sort : des adultes de 18 à 79 ans et des enfants de plus de 3 ans vivant dans des zones viticoles. C'est-à-dire qu'ils devront habiter à moins de 500 mètres de vignes et à plus de 1 000 mètres d’autres cultures. Parmi ces 3350 participants, une partie constituera un groupe témoin vivant dans des zones éloignées de toute culture (plus de 1 000 mètres de toute culture).

L'association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui mesure la qualité de l'air dans la région, est en charge de mener l'étude.