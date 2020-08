Explosions à Beyrouth : une aide de 50 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes

(Photo by – / AFP)

Beyrouth, la capitale du Liban, a été touchée mardi soir par deux grosses explosions. La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ce mercredi matin une aide de 50 000 euros sur le fonds d'urgence pour venir en aide à Beyrouth.

"Une première aide de 50 000 € est ainsi mise à disposition des ONG d’Auvergne-Rhône-Alpes qui vont intervenir sur le terrain aux côtés des services de secours libanais. La Région apportera également une aide spécifique aux dispensaires pour venir en aide aux victimes de la catastrophe", explique la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué.

"Je pense aussi à tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont des liens forts avec le Liban. La Région Auvergne-Rhône-Alpes entretient une relation d’amitié depuis de longues années avec ce pays. Alors que le Liban fait face à un contexte géopolitique chaotique et une crise économique et sociale profonde, cette catastrophe requiert toute notre solidarité et tout notre soutien", souligne de son côté, Laurent Wauquiez, le prrésident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.