Escapades hivernales : petites stations, grandes sensations

Loin de l’agitation des grandes stations, valorisant souvent une surenchère d’activités, des stations villages, au caractère familial, offrent une parenthèse hors du temps, à la montagne. Leurs petits domaines, comme à Cordon, en Haute-Savoie ou Font d’Urle, dans la Drôme, en font un terrain d’apprentissage parfait tandis que d’autres villages tels Vallorcine et Auris-en-Oisans offrent l’accès à un grand ski. Le ski nordique et les randonnées en raquettes ne sont pas en reste aux Coulmes ou sur le plateau de Solaison. Avec pour seul point de mire l’émerveillement de la montagne.

Cordon, le “balcon du mont Blanc”

Blotti entre les massifs des Aravis et du Mont-Blanc, voisin de Megève distante de seulement 10 kilomètres, Cordon a gardé le charme d’un authentique village de montagne. La vue panoramique que la station offre sur le toit de l’Europe lui vaut le surnom de “balcon du mont Blanc”.

Ici les vacanciers ne priorisent pas un tourbillon d’activités mais d’abord la volonté de vivre la montagne au plus près, au rythme du village, composé d’un peu moins de 1 000 habitants (et presque autant de vaches !). Avec seulement 11 kilomètres de pistes, aux difficultés variées, Cordon est le plus petit domaine skiable du Pays du Mont-Blanc.

La station combine des forfaits à prix doux, une offre tournée vers les familles que viennent compléter de nombreuses balades en raquettes, ski de randonnée ou de fond sur les sentiers et dans les forêts s’étageant de 850 à 2 500 mètres d’altitude autour du village.

Expérience inédite : des sorties guidées en raquettes – à la tombée de la nuit ou au lever du soleil quand la pénombre rend le craquement de la neige sous nos pas plus perceptible – permettent d’appréhender la montagne différemment. Cordon est doté d’une jolie église baroque et de l’un de ces typiques clochers à bulbe que l’on retrouve si souvent en pays savoyard.

Domaines nordiques des Glières et de Solaison

Pour une échappée loin des remontées mécaniques et des canons à neige, direction les domaines nordiques des Glières et de Solaison, en Haute-Savoie.

Ces deux sites, distants l’un de l’autre d’une heure en voiture, proposent des espaces nordiques dédiés au ski de fond, à la randonnée en raquettes, des initiations au biathlon (avec des carabines laser) ou encore des balades en chiens de traîneau.

Ici, le bol d’air et la reconnexion à une nature sauvage et préservée sont assurés. Perché à 1 500 mètres d’altitude, le plateau de Solaison se blottit entre la pointe d’Andey et les rochers de Leschaux. Il comporte une cinquantaine de chalets d’alpage disséminés, devenus résidentiels, témoins d’une tradition pastorale, ainsi qu’un gîte, La Fruitière, qui abrite le foyer de ski de fond l’hiver.

Le plateau des Glières est l’autre domaine emblématique du ski de fond en Haute-Savoie, avec 29 kilomètres de pistes variées, pour tous les niveaux. Le plateau des Glières est également un haut lieu de la Résistance : choisi comme terrain de parachutage par les Alliés, le plateau des Glières abrita entre février et mars 1944 plus de 460 maquisards chargés de réceptionner les armes destinées à l’ensemble de la résistance haut-savoyarde.

Vallorcine, dernier village avant la frontière suisse

À 15 kilomètres de Chamonix, Vallorcine est le dernier village de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, avant le passage en Suisse.

Ce petit village traditionnel s’ouvre sur le large domaine de Balme, baigné de soleil grâce à son exposition plein sud. Au départ de Vallorcine ou du village du Tour, le domaine de Balme présente deux versants bien distincts permettant de varier les plaisirs de la glisse.

Avec des pistes longues et larges tout en douceur, le ski est ici bien adapté aux familles tandis qu’un espace est réservé aux débutants au pied du domaine. Ce dernier compte vingt-trois pistes s’étendant sur plus de 25 kilomètres et culmine à 2 270 mètres.

Cascades de glace, ski de rando ou balades en raquettes seront l’occasion d’explorer cette zone frontalière. Le petit plus ? Le domaine de Balme est équipé d’un espace slalom filmé, accessible à tous les skieurs, permettant de chronométrer son parcours et de récupérer le film de sa descente à l’arrivée.

Col de Romeyère – Les Coulmes : ambiance familiale dans le Vercors

En Isère, à Rencurel, dans le massif du Vercors, le petit domaine de ski alpin, situé au col de Romeyère, avec ses huit pistes (trois vertes, quatre bleues et une rouge), est propice pour initier les enfants (ou les grands débutants !) aux premières joies de la glisse.

Un apprentissage à des prix très doux, dans une nature authentique et préservée. Les plus petits pourront découvrir les plaisirs de la neige dans un jardin d’enfants sécurisé, ludique et coloré spécialement aménagé d’un fil neige “Loupiot”.

Pour les amateurs de ski nordique, ce sont plus de 50 kilomètres de pistes qui vous attendent, tracées dans les deux styles de glisse (classique et skating) à travers le massif des Coulmes tandis que 33 kilomètres de pistes balisées contenteront les randonneurs en raquettes.

Ces itinéraires de promenades et de pistes de ski de fond sillonnent un grand domaine forestier, véritable paradis pour les amoureux de la nature.

Auris-en-Oisans, petite voisine de L’Alpe d’Huez

Entre Grenoble et Briançon, Auris-en-Oisans, nichée sur un versant sud avec vue sur les sommets de la Meije et le massif des Écrins, est baignée de soleil à 1 600 mètres d’altitude.

Familiale, à dimension humaine, c’est une station “skis aux pieds” où les départs des pistes sont à proximité des commerces, restaurants et animations.

De nombreuses activités (luge en nocturne, animations après-ski…) et structures d’accueil (jardin d’enfants pour les cours de ski des Piou-Piou, liaison entre l’école de ski et le club enfants…) sont tournées vers les plus jeunes. Auris-en-Oisans offre vingt-trois pistes de ski, principalement de niveau bleu et rouge.

Mais pour les skieurs avides de collectionner les kilomètres, son grand avantage est d’être reliée à L’Alpe d’Huez, qui compose avec les stations voisines de Vaujany et Oz-en-Oisans le grand domaine Ski. Sur 2 000 mètres de dénivelé, ce sont 240 kilomètres de pistes tous niveaux avec un point culminant, à 3 330 mètres, le Pic Blanc et la Sarenne, piste la plus longue du monde avec ses 16 kilomètres. Forfait Auris ou grand domaine, à vous de choisir !

Font d’Urle, station familiale de la Drôme

C’est assez méconnu, mais la Drôme abrite six stations combinant au total 50 kilomètres de ski alpin (sur trois stations), 360 kilomètres de ski nordique et de nombreuses activités d’hiver.

Ainsi, la station familiale Font d’Urle, s’étageant entre 1 300 et 1 700 mètres, combine ski alpin et ski nordique. En bordure du Vercors, sur le territoire de Bouvante, elle offre un terrain de jeu idéal afin de s’initier au plaisir de la glisse. Son petit domaine alpin de 16 kilomètres propose un ski doux et familial, parfait pour l’apprentissage.

Les passionnés de ski nordique pourront, quant à eux, s’élancer sur les 130 kilomètres de pistes tous niveaux, damées et balisées à travers les immenses forêts sauvages drômoises. L’espace Nordic Parc permet d’apprendre le ski de fond en s’amusant ou de tester son agilité grâce à différents modules, rails, tunnels et bosses mis à disposition.

Font d’Urle est aussi prétexte à des balades en chiens de traîneaux ou à de superbes randonnées en raquettes offrant de belles vues sur la chaîne du Vercors et le Grand Veymont, point culminant du massif. Pour les plus intrépides, la station compte même une école de snowkite.

Les Orres, belvédère du lac de Serre-Ponçon

Dans les Hautes-Alpes, aux portes du parc national des Écrins, la station des Orres baigne dans une ambiance de montagne ensoleillée, avec trois cents jours de soleil par an.

S’étageant entre 1 550 mètres et 2 720 mètres d’altitude, la station bénéficie grâce à une exposition nord-ouest d’un enneigement digne des stations alpines d’altitude. Au cœur d’une vaste forêt de mélèzes, son domaine skiable de 100 kilomètres est à la fois sportif et accessible avec dix pistes vertes, quatre bleues, dix-sept rouges et quatre noires.

Loin de l’agitation du domaine skiable, pour les fans de ski de randonnée, l’itinéraire La Trace, au départ de Champ Lacas, déroule un dénivelé positif de 700 mètres jusqu’au sommet du télésiège de Pic Vert, dans une ambiance sauvage et préservée, partiellement accessible aux débutants.

Deux échappatoires offrent de superbes points de vue sur la retenue d’eau de Grand Clos et, au loin, le lac de Serre-Ponçon. Les randonneurs confirmés pourront s’engager sur le dernier tronçon, avant l’arrivée à 2 230 mètres, où les attend en récompense un panorama époustouflant avec vue sur les Écrins et le massif du Parpaillon.

La station Les Orres 1650, à l’architecture atypique, conçue en 1963 par Jean-Michel Legrand, est labellisée patrimoine du XXe siècle.

