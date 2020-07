Escapade en Savoie : un bol de nature au cœur de la Maurienne

Au cœur de la vallée de la Maurienne, là où le cours de l’Arvan rejoint celui de l’Arc, s’ouvre un large espace dont les versants offrent toute la variété des paysages alpestres avec, en toile de fond, les emblématiques Aiguilles d’Arves. Passage obligé entre la France et l’Italie, carrefour sur la route des grands cols et porte d’accès aux nombreuses stations environnantes, Montagnicimes est la destination qui invite à la randonnée au grand air.

• Cyclo et cols mythiques

La simple évocation des Lacets de Montvernier donne des envies d’évasion et des jambes aux cyclistes les plus rouillés. Ces dix-huit épingles spectaculairement tracées à flanc de montagne permettent de franchir les 400 mètres de falaise qui séparent la vallée du village de Montvernier. Il fallut six longues années de dur labeur, entre 1928 et 1934, pour les plaquer patiemment sur la montagne. La route continue ensuite à travers la forêt vers Montpascal puis le col du Chaussy, franchi pour la première fois par le Tour de France en 2015. On peut alors admirer les Aiguilles d’Arves, côté sud, par-delà l’Arc qui irrigue la vallée. Les amateurs de “la petite reine” ne seront pas en reste.

À partir de Saint-Jean-de-Maurienne, ils accéderont à quelques-unes des plus mythiques ascensions des Alpes :

col de la Croix-de-fer, col du Galibier, col de l’Iseran ou col du Glandon, Le Mollard...

• Le patrimoine historique et religieux de la destination

Au confluent de l’Arvan et de l’Arc, se trouve la capitale historique de la vallée : Saint-Jean-de-Maurienne. Son patrimoine bâti témoigne d’ailleurs de ce statut avec quelques ouvrages religieux remarquables, dont la cathédrale Saint-Jean-Baptiste est le joyau. Construit entre le xie et le xve siècle sur les décombres d’un édifice du vie, l’ensemble gothique conserve des traces de cette évolution séculaire. Avec une charpente parmi les plus vieilles de France, une nef aux airs romans et un porche néo-classique du XVIIe, elle renferme en outre un trésor caché, son superbe cloître, particulièrement agréable quand, l’été venu, il se pare de roses rouges.

Un parcours ludique permet de partir “Sur les traces des 3 doigts de Saint Jean-Baptiste”, pour une découverte familiale des trésors cachés de la ville. Mais qui dit pays montagnard dit petites chapelles isolées.

Et l’on ne résistera pas à l’envie de gagner celle de Bonne-Nouvelle, sur les hauteurs de la ville, moyennant une heure de balade tranquille. Avec en récompense un point de vue panoramique sur la vallée et les montagnes environnantes, dominées par les Aiguilles d’Arves.

Saint-Jean-de-Maurienne est également le point de départ pour la découverte du patrimoine vernaculaire des villages du territoire (églises baroques, chapelles, tours…) et des écomusées qui racontent la vie en montagne (écomusées : du Moulin, du Temps d‘antan, de La vie d’autrefois). Sans oublier l’exceptionnel musée des Costumes, Arts et Traditions populaires qui regroupe une collection unique de costumes traditionnels de la vallée de la Maurienne. Par ailleurs, les guides de patrimoine des Pays de Savoie vous entraîneront avec passion dans les grandes pages de l’histoire et de la culture du territoire (visites guidées tout au long de l’été).

Office de Tourisme Montagnicimes – +33 (0)4 79 83 51 51 – www.montagnicimes.com

• Destination gourmande

L’été constitue le moment idéal pour découvrir le charme de Montagnicimes, loin des hordes hivernales. On grimpera ainsi jusqu’au Village Nature d’Albiez-le-Jeune, terre de pastoralisme aux nombreux producteurs locaux, puis à Albiez-Montrond, authentique village alpin. De passage au pied des Aiguilles d’Arves, on ne peut manquer l’occasion de plonger dans la riche gastronomie locale et de déguster une tranche de Beaufort, au Gaec de Bellecombe à Albiez-le-Jeune par exemple. Avec ses meules de 40 kilos de lait d’été, cerclées de bois et affinées cinq mois minimum, l’AOP régale les papilles depuis 1968.

La Chèvrerie de Champlan, les herbes et plantes de Natur’alpine ou encore le miel du producteur À la cime du rucher, viendront ravir les plus gourmands. Des appétits d’ogre qui en profiteront pour sillonner le sentier Gargantua, au départ d’Albiez-le-Jeune, à la poursuite d’une dizaine de mythes locaux. Une belle idée de balade digestive à découvrir en famille, puisque le chemin est même accessible aux poussettes.

La Chèvrerie de Champlan – 73300 Albiez-le-Jeune – 06 25 39 64 18

À la cime du rucher – La ville, 73300 Albiez-le-Jeune – 06 86 58 46 21

Natur’alpine – 73300 Albiez-le-Jeune – 06 52 72 14 92

• Randonner au grand air

La montagne est le paradis du grand air et des randonnées. Ça tombe bien, la destination Montagnicimes offre un potentiel de plus de 400 kilomètres de sentiers balisés. Les Aiguilles d’Arves semblent d’ailleurs dotées d’un pouvoir d’attraction quasi aimantant tant elles dominent la vallée. Les yeux s’y accrochent et les randonneurs y affluent. Un sentier d’interprétation permet de découvrir les trois sommets emblématiques à plus de 3 500 mètres d’altitude : l’Aiguille Méridionale, l’Aiguille Centrale et l’Aiguille Septentrionale, surnommée également “Tête de chat”. Certainement une des plus belles randonnées familiales du secteur, qui en propose bien d’autres : contemplatives, sportives, familiales… Les meilleurs marcheurs choisiront l’option Grand Coin, du nom de ce domaine situé sur le plateau du Chaussy, au nord de l’Arc cette fois. Surplombant la combe de Saint-Jean-de-Maurienne du haut de ses 2 730 mètres d’altitude, il offre un belvédère exceptionnel entre Maurienne et Tarentaise, et une vue imprenable sur le Mont-Blanc, les hauts sommets de la Vanoise, le massif de Belledonne et celui des Écrins. Un panorama qui a son prix : une journée de randonnée difficile, à fort dénivelé.Vous trouverez à l’office de tourisme Montagnicimes tous les topoguides et les conseils nécessaires à l’organisation de vos échappées belles au grand air.

• La patrie d’Opinel

Au pays du fromage, il fallait bien inventer un outil pour le couper ! C’est donc entre

Albiez-Montrond et Saint-Jean-de-Maurienne que Joseph Opinel, travaillant dès le plus jeune âge dans la taillanderie familiale de cette lignée de forgerons, créa les premiers modèles à la toute fin du xixe siècle. La célèbre marque de couteaux savoyarde, qui porte l’emblème de Saint-Jean-de-Maurienne sur la lame de ses couteaux, retrace ses 130 ans d’histoire dans un musée qui raconte les grands événements qui ont fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui…

Musée Opinel – 25, Rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne – +33 (0)4 79 64 04 78

Où se rafraîchir

Besoins de fraîcheur ? La destination Montagnicimes offre de quoi se prélasser au bord d’un lac ou d’un ruisseau de montagne ou encore se baigner dans une eau turquoise, avec en paysage de fond les montagnes verdoyantes et ensoleillées. L’été à la montagne c’est aussi ça ! Plusieurs plans d’eau vous accueillent : celui de Villargondran est le plus accessible et adapté aux familles. Pour une baignade plus bucolique, on grimpera au plan d’eau du col du Mollard, à Albiez-Montrond : véritable base de loisirs pour les familles avec aire de jeux, tables de pique-nique, pataugeoire pour les petits, parcours aqualudique, mini-bateaux… La baignade

y est surveillée, aussi bien par des maîtres-nageurs que par les impressionnants sommets environnants. Entre les deux, le petit plan d’eau du village nature d’Albiez-le-Jeune a aussi son charme. Tout cela sans compter les torrents où les plus téméraires se rafraîchiront pendant les randonnées.

INFOS PRATIQUES

Où se restaurer

• Le Grenier (Saint-Pancrace/Les Bottières). Restaurant de spécialités locales, des plats riches en fromages, un incontournable du secteur.

Les Bottières, 73300 Saint-Pancrace – + 33 (0)4 79 64 11 05

• Le Pimpiolet (Saint-Julien-Mont-Denis)

Dans une ancienne bergerie restaurée, située au cœur du hameau typique et ensoleillé de Serpolière au pied de la Croix des Têtes. Cuisine originale aux saveurs d’ici et d’ailleurs.

482, route de Serpolière, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis – + 33 (0)4 79 59 67 48

• Restaurant Grange (La Tour-en-Maurienne/Le Châtel). Ouvert en 1939, c’est une véritable institution. Depuis quinze ans, Patricia et Éric GRANGE perpétuent la tradition des “plats typiques de pays” avec des spécialités de Maurienne et de Savoie tout en développant une cuisine gastronomique et contemporaine à base de produits frais.

Le Châtel, 73300 La-Tour-en-Maurienne – +33 (0)4 79 64 25 77

• Aux Saveurs d’Antan (Albiez-Montrond)

Table d’hôtes où l’on retrouve le vrai esprit de village en discutant avec les voisins de table que l’on rencontre tout juste, cuisine savoyarde à l’ancienne.

Col du Mollard, 73300 Albiez-Montrond – +33 (0)6 13 70 88 79

• Moose Brasserie Chic (Saint-Jean-de-Maurienne)

Un restaurant au décor naturel et élégant qui propose une cuisine fine, inventive et rigoureusement certifiée “maison”.

61, quai de l’Arvan, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne – + 33 (0)9 83 07 50 09

Où dormir

• Gîte de la Tuvière Bike Inn (Jarrier). Spécialisé dans l’accueil des cyclistes, ce gîte de montagne propose bain norvégien et sauna sur sa terrasse avec une vue imprenable sur les Aiguilles d’Arves.

La Tuvière, 73300 Jarrier – +33 (0)6 98 36 91 86

• Chalet d’la Croë (Montrond-Le Chalmieu). Un vrai dépaysement pour une nuit loin de tout ! Dôme transparent, tente ou bivouac, il y en a pour tous les goûts.

Le Plateau de Montrond, 73300 Albiez-Montrond – +33 (0)6 35 48 11 48

• La Yourte d’Églantine (Saint-Julien-Mont-Denis). Au sein d’une petite ferme familiale, accueil insolite dans une yourte posée sur une terrasse herbeuse, dominant les frondaisons environnantes et donnant l’impression d’être dans une cabane construite dans les arbres. Table paysanne avec les produits issus de la ferme ou des producteurs locaux. Un lieu idéal pour se reposer et profiter de la nature dans un véritable petit nid douillet.

Mondenis, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis – +33 (0)4 79 59 65 50

• Hôtel du Nord (Saint-Jean-de-Maurienne). Hôtel 2* au charme intemporel et au confort chaleureux d’un ancien relais de diligences. Dix-neuf chambres tout confort entièrement rénovées. Une table traditionnelle à partir de produits frais, du terroir, de saison et de traditions qui sont habilement transformés en savoureuses harmonies gustatives par le Maître Restaurateur. Idéalement situé en centre-ville pour une halte sur la route des grands cols ou pour un séjour culturel ou sportif, c’est également une étape vers l’Italie. Place du Champ-de-Foire, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne – 33 (0)4 79 64 02 08

