Episode de gel : Bruno Bonnell souhaite "des mesures urgentes d'accompagnement" pour les agriculteurs

Bruno Bonnell, tête de liste de la majorité présidentielle aux élections régionales en AURALP, était ce vendredi dans le Beaujolais pour rencontrer des agriculteurs victimes de l'épisode de gel.

Viticulteurs ou encore maraichers ont perdu une grosse partie de leurs productions à cause de l'épisode de gel survenu ces derniers jours. Vendredi, Bruno Bonnell, tête de liste de la majorité présidentielle aux élections régionales de juin prochain, s'est rendu à Chessy-les-Mines, commune au sud du Beaujolais, pour rencontrer des victimes.

Dans un communiqué et après constations de la perte de plus de 70 % des récoltes pour certains agriculteurs, Bruno Bonnell déclare qu'il est nécessaire "pour le Conseil régional de prendre des mesures urgentes d’accompagnement en concertation avec le monde agricole". Pour sauver le peu de production qu'il restait certains ont veillé jour et nuit, en vain, pour empêcher la destruction de la production par le gel.