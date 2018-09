Encore une panne sur la ligne de train Lyon-Grenoble, le trafic perturbé

Après un problème de passage à niveau, une nouvel incident impacte la ligne de TER Lyon-Grenoble. Un train est en panne à proximité de La Verpillière dans le sens Grenoble-Lyon. Bilan : plusieurs trains sont supprimés en direction de Lyon et des retards sont à prévoir en direction de Grenoble. Par ailleurs, des lignes détournées de desserviront pas toutes les gares. La SNCF promet un retour à la normale vers 15h30 / 16h.

🚉Le #TER887324 est supprimé à L'Isle-d'Abeau. Les #TER18515 et #TER18556 sont détournés de leurs itinéraires habituels et ne desserviront pas toutes leurs gares. Les #TER887329, #TER17619, #TER17622, #TER887334, #TER887328, #TER887333, #TER887332 et #TER887337 sont supprimés.

