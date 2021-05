Emploi illégal de sans-papiers : un patron lyonnais de BTP risque 4 ans de prison

Un gérant d'une entreprise de BTP à Lyon était devant le tribunal jeudi 27 mai. Il est soupçonné d'avoir fourni de faux papiers à ses employés et de les avoir fait travailler au noir.

Il dit avoir recruté ses employés "par connaissance" sans vérifier l'authenticité de leurs papiers. Sauf un, qu'il savait sans-papiers et qu'il dit avoir "aidé", rapporte Le Progrès. Un patron d'une entreprise de BTP lyonnaise était jugé devant le tribunal de Lyon jeudi 27 mai, avec cinq autres prévenus. La justice le poursuit pour de nombreux chefs d'accusation, dont l'« emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail » et la « fourniture frauduleuse habituelle de document administratif ».

Quatre ans de prison dont deux avec sursis ont été requis contre le gérant. Du sursis a été requis contre les autres prévenus. Le délibéré sera rendu le 24 juin.