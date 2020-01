Drôme : ils imitaient des plaques trouvées sur Le Bon Coin

Les faussaires copiaient des plaques d'immatriculation de voitures de même marque et de même couleur, trouvées sur Le Bon Coin.

Selon Le Dauphiné libéré, un automobiliste a déposé plainte en janvier pour des usurpations de plaque d'immatriculation. En effet la victime avait reçu plusieurs amendes pour des infractions qu'il n'avait pas commises. Les gendarmes ont découvert que sa plaque d'immatriculation avait été récupérée sur une annonce publiée sur Le Bon Coin.

Un homme et sa compagne ont été interpellés à Saint-Rambert-d’Albon. D'après le quotidien, six voitures et un scooter volés avec cinq fausses plaques ont été retrouvés.