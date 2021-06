Don du sang : une collecte exceptionnelle au Grand Hôtel-Dieu

Face à la baisse des dons du sang en Auvergne-Rhône-Alpes, une grande opération est organisée les 14 et 15 juin dans la métropole de Lyon par l'Etablissement français du sang.

L'épidémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires ont découragé les donateurs ces derniers mois. En région Auvergne-Rhône-Alpes, une baisse de 10 % de la fréquentation a été observée lors des collectes de don du sang. "Les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B", note l'Etablissement français du sang. Pour encourager les Lyonnais à donner leur sang, une collecte exceptionnelle est donc organisée les 14 et 15 juin à la Cité internationale de la gastronomie dans le Grand Hôtel-Dieu de Lyon.

Le 14 juin est la Journée mondiale des donneurs de sang. L'Etablissement français du sang rappelle que donner son sang est "un geste particulièrement utile à l'aube de la période estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation due aux départs en vacances".

Les collectes au Grand Hôtel-Dieu sont organisées dans le respect des mesures sanitaires, et la prise en charge de chaque donneur est faite dans le respect des mesures de distanciation.

Pour prendre rendez-vous : https://bit.ly/villedelyon