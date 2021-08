Don du sang à Villeurbanne, le prochain rendez-vous est fixé au 25 août

La période estivale est souvent synonyme d’une baisse de fréquentation pour les lieux de collecte de sang. Néanmoins, les besoins des patients eux ne diminuent pas. L’EFS organise donc une collecte éphémère le 25 août à Villeurbanne.

Pendant l’été les lieux de collecte de sang connaissent une baisse de leur fréquentation, à cet égard, l’Établissement français du sang (EFS) organise une opération éphémère le mercredi 25 août à Villeurbanne. De 15 à 19 heures, les personnes qui souhaitent donner leur sang pourront se rendre au Centre culturel et de la vie associative (CCVA) de la ville, situé 234 Cours Emile-Zola.

L’accueil des donneurs ne pourra se faire que sur prise de rendez-vous préalable, sur le site de l’EFS. Pour participer à l’opération "le pass sanitaire n'est pas nécessaire" et "le don de sang est également possible avant et après l'injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai", précise l’organisme, qui rappelle de "bien manger" avant, "en évitant les matières grasses", et de ne pas oublier de "s’hydrater".

Plusieurs collectes à Lyon en septembre

Plusieurs collectes seront également organisées à la rentrée à Lyon de 15 à 19 heures, le 8 septembre dans le 7e arrondissement, 8 quai Claude Bernard, le 9 septembre à la mairie du 6e arrondissement ou encore le 24 septembre à la Croix-Rousse, dans la salle de la Ficelle, à proximité de la station de métro Hénon.

Rappelons qu’il est aussi possible de se rendre avec ou sans rendez-vous à la Maison du Don, à Confluence. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 19 heures et le samedi de 9 à 13 heures. Pour les personnes souhaitant effectuer un don de plasma, il est impératif de prendre rendez-vous avant de se rendre sur place.