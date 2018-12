Don du sang à Lyon : les collectes impactées par les gilets jaunes ?

Chaque année à cette même période, les stocks de sang diminuent, faute de dons suffisants (lire ici). Actuellement, les réserves s’établissent autour d’une dizaine de jours, contre 14 à 15 jours en période « normale ». « Cette année, entre l’esprit de Noël habituel et le mouvement des Gilets jaunes, les gens ne pensent pas à donner leur sang en première intention », remarque le docteur Vincent Bost, responsable des prélèvements du Rhône au sein de l’EFS Auvergne-Rhône-Alpes.

Déjà, début décembre, l’Établissement français du sang avait eu besoin de lancer un appel aux dons, voyant ses réserves chuter. « Il y a un mois, on était moins bien que ça » reconnaît le docteur Bost. "Il faut porter des messages réguliers pour préciser que le besoin est journalier et constant. Si le besoin est plus fort à un certain moment, c’est que les collectes baissent". Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades.