De nouveaux blocages ce mardi dans les lycées de la métropole de Lyon

De nombreux lycées lyonnais et de la métropole sont bloqués ce mardi matin.

Comme hier, de nouveaux blocages ont lieu ce mardi dans la métropole de Lyon. Les lycées de Saint-Priest, Bron, Villeurbanne, Vénissieux et Lyon sont concernés. “Ça bloque plus fort qu'hier”, assure Bastien Quesada, le responsable fédéral de l'UNL. Ce lundi entre 1000 et 4000 lycéens s'étaient mobilisés dans la ville. Des feux de poubelles ont été signalés devant plusieurs établissements. Les forces de l'ordre sont déployées devant les établissements. “Il y a des manifestations, mais pas de tension pour le moment”, a déclaré la préfecture.

Dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, les lycéens demandent “l’abrogation de la loi ORE et de Parcoursup, l’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, l’abrogation de la réforme de la voie professionnelle et l’abandon du projet du SNU”.