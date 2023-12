Dans le Vercors, une nouvelle réserve de ciel étoilé

Pour la pureté de son ciel, le Parc naturel du Vercors, à moins de deux heures de Lyon, a reçu une labellisation internationale cet automne. On compte cinq réserves de ce type en France.

Il faut rouler environ 200 kilomètres pour passer des rues abondamment éclairées du centre-ville lyonnais au noir le plus complet. Dans les Hauts-Plateaux du Vercors, on retrouve effectivement l'une des zones les plus propices à la contemplation des étoiles. Pour preuve, depuis un peu plus d'un mois, le parc naturel régional du Vercors a reçu la labellisation RICE (Réserve internationale de ciel étoilé). Cette labellisation, décernée par l'association américaine International Dark Sky, a été attribuée à 21 autres sanctuaires dans le monde. Elle implique, pour les communes concernées, un engagement à réduire la pollution lumineuse et à mener différentes actions pour la préservation de la biodiversité nocturne.

39 communes d'AuRa concernées

Étendue sur 1600 km2 et 39 communes, la nouvelle réserve du Vercors est la cinquième de France, après le parc naturel de Millevaches en Limousin (2021), les Alpes Azur Mercantour (2019), le parc national des Cévennes (2018) et la réserve du Pic du Midi (2013). Le ciel vertacomicorien compterait donc parmi les plus purs du pays. Pourtant, selon l'échelle de Bortle, un indicateur numérique qui mesure la qualité du ciel nocturne sur neuf niveaux, aucun ciel français ne correspondrait aux deux premiers échelons, soit "excellent ciel noir" et "ciel vraiment noir".

La pollution lumineuse "catastrophique pour le vivant"

Jean Lilensten, planétologue et astrophysicien exerçant à l'Institut de planétologie de Grenoble (IPAG), salue la labellisation du parc. "Il faut une volonté politique très forte pour aboutir à ce type de projet". Depuis Grenoble, il résume : la disparition du ciel étoilé est une catastrophe pour le vivant. Elle modifie la relation proie-prédateur et désoriente les insectes, en déclin constant".

À Grenoble, un simulateur d'aurores polaires

À l'OSUG (Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble), structure rattachée à l'IPAG, le scientifique a rendu accessible au public un simulateur d'aurores polaires inspiré du travail d'un physicien norvégien du XXe siècle, Kristian Birkeland. Dans une pièce plongée dans le noir, cette machine permet de reproduire des aurores polaires grâce à une épaisse cloche de verre, sous laquelle le vide spatial est reproduit grâce à une pompe à air. Deux sphères aimantées, représentant la Terre et le Soleil, sont respectivement reliées aux pôles négatifs et positifs d’une grosse pile afin de reproduire le rejet d’électrons du Soleil vers notre planète.

Cette invention permet de comprendre le phénomène cosmique des aurores polaires (qui désignent les aurores boréales au Nord et les aurores australes au Sud), mais aussi de saisir l’importance de la pureté du ciel nocturne, et les dangers que représente la pollution lumineuse pour la recherche et la survie de nombreuses espèces. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’OSUG de Grenoble, où des visites sont organisées deux fois par mois.