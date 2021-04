Pharmacie ©Photo by Pascal GUYOT / AFP

Dès aujourd'hui, les autotests de dépistage à la Covid-19 sont disponibles à la vente dans les pharmacies de Lyon. Vendus par lot de cinq, ils sont au prix de 6E. Un autotest positif doit être confirmé par un test PCR classique.

Depuis ce lundi, il est possible d'acheter des autotests dans les pharmacies lyonnaises. Le ministre de la Santé a autorisé la vente dans un arrêté publié dimanche dernier. Les tests à la vente sont des tests nasaux, disponibles pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans.

Ces autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un entretien au Journal du dimanche.

Surveillé de près, le prix ne pourra excéder 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,20 euros. Leur vente sur internet est interdite.

Ces autotests, qui ne nécessitent pas de présence de professionnels de santé et dont le mode de prélèvement est "moins invasif" que les dispositifs RT-PCR, "permettront la réalisation de tests plus fréquents", souligne l'arrêté publié au JO. Néanmoins, la Haute autorité de santé (HAS) précise qu'un résultat positif devra nécessairement être confirmé avec un autre test, cet fois RT-PCR.

Une exception est accordée aux salariés à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi qu'aux accueillants familiaux accompagnant ces personnes. En effet, il leur sera délivré des auto-tests gratuitement.