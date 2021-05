Covid-19 : comment savoir où voyager sans risque cet été ?

Un code couleur doit permettre aux Français, qui souhaiteraient voyager hors de l'Union européenne, d’identifier rapidement les pays présentant un risque épidémique fort.

Cet été, le gouvernement entend faciliter les déplacements des Français à l’étranger et notamment hors des frontières de l’Union européenne. Les pays situés hors de l'UE devraient être classifiés, à l'aide d'un code couleur, en fonction de l'intensité de l'épidémie de Covid-19 circulant sur leur territoire. Les voyageurs pourront ainsi choisir facilement leur destination en connaissance des risques auxquels ils s'exposent.

Le projet a été dévoilé samedi 8 mai par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du Tourisme, sur Europe 1. "Il y a certains pays, on le voit, où les variants sont encore très actifs (...) et donc on va travailler sur des listes et des couleurs. Il y aura les pays verts, les pays orange, les pays rouges", a-t-il expliqué, précisant que pour le moment les pays verts sont peu nombreux, "il y en a cinq ou six seulement".

Un certificat sanitaire européen

En ce qui concerne les déplacements au sein de l’Union européenne, la Commission européenne travaille pour le moment à la mise en place d’un certificat sanitaire européen. "Nous serons heureux d’accueillir des Européens de la même façon que des Français seront heureux de visiter l’Europe", a réagi Jean-Baptiste Lemoyne.