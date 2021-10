Covid-19 à Lyon : le taux d'incidence et les hospitalisations continuent de baisser dans le Rhône

Le Rhône pourrait bientôt passer sous le seuil d'alerte de 50 cas de covid-19 pour 100 000 habitants.

La situation sanitaire continue de s'améliorer dans le Rhône. Le taux d'incidence et les hospitalisations baissent, tandis que la couverture vaccinale approche des 80 %. 77,9 % des habitants ont reçu au moins une dose et 76,1 % sont complètement vaccinés.

Dans le Rhône, entre le 24 et le 30 septembre, le taux d'incidence est de 60,2. Ce taux permet de mesurer la circulation du virus à l'instant T sur un territoire. C'est un indicateur clé qui détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Depuis mi-août, la circulation du virus diminue dans le département. Le Rhône pourrait bientôt passer sous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.

Hospitalisations

Du côté des hospitalisations, on compte également de moins en moins de patients atteints de covid-19 dans le Rhône. Même si la décrue est plus lente. Le 3 octobre, 163 personnes étaient hospitalisées pour covid-19 dans le département, dont 70 en service conventionnel et 51 en réanimation. Au cœur de la troisième vague en avril 2021, jusqu'à 190 personnes s'étaient retrouvées en réanimation.