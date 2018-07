Coupe du monde : les personnalités lyonnaises rendent hommage aux Bleus

Depuis la victoire des Bleus dimanche 15 juillet, les personnalités et institutions lyonnaises multiplient les hommages sur les réseaux-sociaux.

L’allégresse était de mise hier après la victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde de football. L’occasion pour les personnalités et institutions lyonnaises de saluer l’obtention de la tant désirée deuxième étoile.

Georges Képénékian, maire de Lyon, a qualifié de « plus belle victoire » cette finale 2018. En illustration, des images de la fan-zone survoltée place Bellecour.

La plus belle des finales, la plus belle des victoires ! Bravo les bleus ! pic.twitter.com/wd72PlwJcr — Georges Kepenekian (@GKepenekian) July 15, 2018

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a commenté l'événement d’un classique « Nous sommes fiers de vous ! Bravo les Bleus », accompagné d’une photo de supporters escaladant la fontaine Crozatier de son bastion de Puy-en-Velay.

🇫🇷 Ils l’ont fait ! L’@equipedefrance, championne du monde. 20 ans que la France attendait. Nous en avons rêvé. Nous avons tant vibré. Nous sommes fiers de vous ! Bravo les Bleus ! #FRACRO #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZJeaqXrptL — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 15, 2018

De son côté, Gérard Collomb, en bon ministre de l’Intérieur, profite de l’enthousiasme général pour diffuser un message au profit des forces de l’ordre.

Ils n'ont pas de crampons et pas de numéro sur leur maillot.

Mais ils portent chaque jour haut les couleurs de la France.

Ce sont, tout simplement, nos héros du quotidien.

Respectez-les, comme vous respectez l'équipe de France.#FiersdetreBleus #FRACRO pic.twitter.com/qCI8wWREza — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 15, 2018

Le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, a aussi félicité les Bleus tout en rappelant les origines lyonnaises de trois joueurs : Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso.

Champions du monde ! Bravo aux 23 bleus pour cette deuxième étoile, notamment aux lyonnais et ex-lyonnais @NabilFekir, @samumtiti et @CorentinTolisso ! Rendez-vous l’année prochaine pour la Coupe du Monde féminine au @GroupamaStadium ! https://t.co/I5lM3igPgk — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) July 15, 2018

Le club de football lyonnais met aussi ses joueurs et anciens joueurs à l’honneur.

Ce regard entre Gones, entre Champions du Monde ! 😍😍😍#FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/ilIjW8Qjkt — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2018

Le footballeur de l’OL Lucas Tousart exalte le football et son caractère rassembleur.

🇫🇷 MERCI LES BLEUS ! Seul le foot peut procurer des émotions pareilles et unir tout un peuple. CHAMPIONS DU MONDE ! ! ! ! ⭐️⭐️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/m9fpPXfUiO — Lucas Tousart (@lucas_tousart29) July 15, 2018

Le youtubeur et comédien Jhon Rachid partage son émotion face l’hommage aux origines lyonnaises des Bleus, alors que les noms des communes de Tarare, Villeurbanne et Ménival ont été projetés aux côtés des visages de Tolisso, Fekir et Umititi sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Villeurbanne Tarare et Menival écrit sur l’arc de Triomphe 😭 MERCI LES GONES POUR CA 😭❤️ — Jhon Rachid (@JHONRACHID) July 15, 2018

La métropole a profité du traditionnel message de félicitations pour rappeler que le Mondial n’est pas terminé : la coupe du monde féminine de football est prévue pour l’été 2019 et les matchs de demi-finale et finale seront joués à Lyon.

L'équipe de France est championne du monde ! ⭐⭐ La Métropole est fière des bleus et vous donne rendez-vous pour les demi-finales et la finale de la @FIFAWWC à #Lyon en 2019 ! ⏩ Suivez les infos billetterie ici : https://t.co/kPkMamrpIF pic.twitter.com/asODA0vLSb — Métropole de Lyon (@grandlyon) July 16, 2018

A l’image du musée du Louvre qui a habillé la Joconde du maillot tricolore, le théâtre des Célestins a mis en scène une œuvre d’art. Une statue de Molière a endossé le maillot de l’équipe de France et ses deux étoiles.

De son côté, le musée d’art contemporain de Lyon souhaite bonne chance à l’équipe de France avec une vidéo « foot » de l’artiste Pierrick Sorin.

On souhaite bonne chance à l'@equipedefrance, avec un épisode très #foot de Pierrick & Jean-Loup de #PierrickSorin qui fait partie de notre fonds vidéo. Allez les Bleus ! 🇫🇷 💙 #CoupeDuMonde2018https://t.co/5Jr4xh4Zel — MAC Lyon (@macLyon) July 15, 2018

L’auteur-compositeur Benjamin Biolay, originaire de Villefranche-sur-Saône, a choisi d’encourager les Bleus en musique.

Jour de gloire. Allez les bleus on est tous ensemble 🎼 on est des millions morts de trac avec vous 🇫🇷🌍🙏🏻♥️⚽️🥇 pic.twitter.com/Cl7aAYgsQj — Benjamin Biolay (@Benjamin_Biolay) July 15, 2018

L’animateur Stéphane Bern, né à Lyon, exalte le moment de « communion nationale » que représente cette victoire.

Bravo les Bleus #CoupeDuMonde2018 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷❤️❤️❤️ @AntoGriezmann @KMbappe @paulpogba Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ! Beau moment de communion nationale. Vive la France 🇫🇷 @equipedefrance — Stéphane Bern (@bernstephane) July 15, 2018

Comme la RATP, qui a renommé des arrêts de métro à Paris en hommage aux Bleus, TCL a customisé le nom de l’arrêt de bus Belle étoile de Saint-Fons.