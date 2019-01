Coupe de France : l’AS Duchère se qualifie en 16e de finale

Les Lyonnais ont battu Nîmes 3 à 0 cet après-midi au stade Balmont de Lyon.

Depuis 2008, le club du 9e arrondissement n’avait pas franchi le pallier des 32e de finale de la coupe de France. Plus de 10 ans après, l’AS Duchère bat Nîmes 3 à 0 au cours d’un match à domicile, et accède aux 16e de finale. C’est Jackson Mendes qui a ouvert le bal en inscrivant un premier but à la 13e minute. Devant près de 2 000 supporters, l’AS Duchère a poursuivit sa course pour inscrire en toute fin de match un deuxième but à la 81e, que les Lyonnais doivent à Franck Julienne, puis un troisième de Mathieu Ezikian à la 87e. Face aux Lyonnais, les Nîmois qui jouent pourtant en Ligue 1 ont manqué plusieurs occasions et ont dû se confronter au gardien Maxime Hautbois qui a permis de conserver l’écart entre les deux équipes. En lice pour la ligue 2, l’AS Duchère, qui joue en national, occupe la 5e place de son championnat.