Coronavirus - Villeurbanne : le stationnement gratuit, l'activité administrative limitée

La ville de Villeurbanne a annoncé un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

À partir de ce mardi à midi l’accès à l’hôtel de ville de Villeurbanne sera limité aux seules déclarations de naissance ou de décès. Les remises de titre d’identité (CNI, passeports) déjà réalisées auront lieu également pour les personnes ayant reçu un SMS les prévenant de la disponibilité du titre en mairie. Par ailleurs, les déclarations de naissance ne pourront plus se faire directement au Médipôle, mais en mairie uniquement.

La municipalité a aussi annoncé que le service des concessions est fermé au public : il ne sera plus possible de réaliser un achat de concession (sauf opérateurs funéraires) ou de la renouveler. Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme pourra se faire via une urne disposée à l’accueil de l’hôtel de ville. Un récépissé sera adressé au pétitionnaire dans les 48 heures.

L’accueil du CCAS sera maintenu uniquement pour les demandes d’aide alimentaire et le courrier des personnes domiciliées au CCAS.

Les horaires de l’hôtel de ville seront adaptés à partir de mercredi. Le BIJ, bureau information jeunesse, les maisons des services publics et l’Espace info, Le Kid (accueil familles) sont fermés au public.

Enfin, sur l’ensemble du territoire villeurbannais, le stationnement est gratuit (y compris pour les personnes bénéficiant du stationnement résidentiel) pour encourager les habitantes et habitants à rester chez eux.

Les démarches peuvent se faire par le site internet www.villeurbanne.fr/kid et un accueil téléphonique est maintenu au 04 78 03 67 84.