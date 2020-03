Coronavirus : Villeurbanne ferme des marchés alimentaires

En raison de la pandémie de coronavirus, Villeurbanne vient d'annoncer la fermeture de certains marchés alimentaires.

Dans un communiqué, Villeurbanne annonce la fermeture de marchés alimentaires où il n'est plus possible de respecter les consignes sanitaires. Ainsi, le marché alimentaire de l'avenue du général-Leclerc est fermé jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, "le marché alimentaire de la place Wilson est également suspendu le dimanche jusqu’à nouvel ordre mais reste maintenu le mercredi et le vendredi aux horaires habituels".

"Le grand nombre de commerçants abonnés le dimanche ne permet pas, en effet, un espacement suffisant des étals. Il est demandé aux clients de respecter les consignes de distanciation. Ces derniers sont invités à privilégier un seul déplacement au marché par semaine", précise la mairie de Villeurbanne.

