Coronavirus : un cas de covid-19 dans une école de Villeurbanne ?

Selon plusieurs syndicats, un cas du coronavirus covid-19 aurait été détecté à l'école Lakanal de Villeurbanne. Cela aurait entraîné la fermeture de classes.

Idem à l’école élémentaire de Saint-Etienne-Les-Oullières, dans le Rhône.

"Cette situation a conduit à la fermeture de classes et la mise en quarantaine d’élèves et d’adultes des classes concernées, et de classes en contact. À ce jour cependant, aucune des deux écoles n’a été fermée, contrairement à d’autres communes de France confrontées à des cas similaires", expliquent les syndicats dans un communiqué mercredi.