Coronavirus : quelle situation dans les hôpitaux de la région et du Rhône ce week-end ?

Les cas de coronavirus augmentent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône. Dans les hôpitaux, la situation est tendue ce week-end des 17 et 18 octobre.

Le coronavirus circule de manière accrue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, un couvre-feu a été instauré ce vendredi (lire ici). Dans les hôpitaux, l'augmentation des hospitalisations et des admissions en réanimation ou en soins intensifs à cause du COVID-19 se poursuit. Dans la région, près de 90 % des lits de réanimation sont déjà occupés : 37 % par des patients COVID-19 et 50 % par des patients souffrant d'autres pathologies (lire ici). Quelle est la situation au 17 octobre au soir dans les hôpitaux de la région et du département du Rhône ?

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

1798 personnes sont actuellement hospitalisées (+ 105 en 24h)

206 nouvelles hospitalisations en 24h

275 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+ 11 en 24h)

28 nouvelles admissions en réanimation ou en soins intensifs en 24h

25 nouveaux décès dans la région

2133 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :