Coronavirus près de Lyon : le masque obligatoire à Brignais et Craponne ce mercredi

Dans un arrêté pris ce lundi 5 octobre, la préfecture du Rhône a rendu obligatoire le port du masque dans les communes de Brignais et Craponne, à l'ouest de Lyon, à partir de ce 7 octobre à minuit.

21. C'est désormais le nombre de communes du Rhône dans lesquelles le port du masque est obligatoire. Dans un arrêté de la préfecture du Rhône en date du 5 octobre, deux nouvelles communes sont venues rejoindre la liste des 19 territoires du Rhône où le port du masque est d'ores et déjà obligatoire depuis septembre : Brignais et Craponne. Face à la recrudescence de cas de COVID-19 et donc d'hospitalisations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les habitants de ces deux petites villes de l'Ouest lyonnais devront porter le masque à partir de ce mercredi 7 octobre à minuit. Cette obligation sera en vigueur jusqu'au 21 octobre prochain à minuit, pour les adultes et les adolescents de plus de 11 ans.

L'arrêté précise que le masque sera notamment obligatoire « dans un rayon de 50 m aux abords des espaces extérieurs des centres commerciaux, des salles de spectacles, des salles de sport, des établissements d’enseignements scolaires, d’enseignement universitaire et supérieur, de gares SNCF et routières, de stations de transports en commun ». Les personnes pratiquant une activité sportive ou circulant à vélo ou en deux-roues à moteur sont exonérées de cette obligation, tout comme les personnes handicapées dispensées du masque par un certificat médical.