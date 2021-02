Coronavirus : le Premier ministre s'exprime ce jeudi soir, il ne devrait pas renverser la table

Le Premier Ministre, Jean Castex, tient une nouvelle conférence de presse sur la crise sanitaire, ce jeudi à 18h, accompagné notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour l'instant, les chiffres ne se détériorent pas en France.

La France est sur une forme de plateau haut depuis plusieurs semaines maintenant. Beaucoup de cas (environ 22 000 en moyenne par jour) mais pas d'explosion.

Alors que peut annoncer le Premier Ministre ce jeudi soir ? "C'est peu probable" un nouveau confinement, d'après Europe 1 qui cite l'entourage de Jean Castex. Il ne va "pas renverser la table", ajoute Matignon.

"Clairement, aujourd'hui, les données qu'on a nous disent qu'on est sur une espèce de ligne de crête. Une ligne très difficile à analyser pour être certain de dire : "la semaine prochaine, on est sûr que ça va partir en vrille" ou inversement "on est sûr qu'il se passera rien"", confiait mercredi à Lyon le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique et directeur du centre national de référence des virus infectieux respiratoires à l’hôpital de la Croix-Rousse (lire son interview ici).

