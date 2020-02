Coronavirus : le derby entre Lyon et Saint-Étienne maintenu

Dans une déclaration à 15h00 ce samedi, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a annoncé l’annulation de tous les événements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Les stades étant considérés comme des lieux ouverts, le derby entre Lyon et Saint-Étienne prévu dimanche à 21 heures est maintenu.

La France compte désormais 73 personnes infectées par le Coronavirus Covid-19. Ce matin, lors d’un Conseil de défense et d’un Conseil des ministres exceptionnels, plusieurs mesures ont été prises pour limiter la circulation du virus dans l’hexagone.

Le semi-marathon de Paris a, entre autres, été annulé. Dans l’Oise et la commune de la Balme-de-Saillingy, en Haute-Savoie où 6 cas de coronavirus ont été confirmés, tous les rassemblements sont interdits « jusqu’à nouvel ordre » a expliqué le ministre Olivier Véran.

Ailleurs sur le territoire les événements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront suspendus. Les événements en milieu ouvert pourront être annulés en décision conjointe avec le préfet et le maire s’ils impliquent des mélanges de populations vivant dans des zones où la présence du virus a été détectée. Ainsi le carnaval d’Annecy, prévu du 6 au 8 mars, est annulé.

Les supporters de l’OL peuvent toutefois se rassurer, Olivier Véran a déclaré que « le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra », la rencontre étant hors des zones à risque et en milieu ouvert. Le ministre des Solidarités et de la Santé a prévenu que ces mesures étaient provisoires et amenées à évoluer pour « contenir la propagation du virus ».