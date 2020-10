Coronavirus : la courbe des hospitalisés repart fortement à la hausse dans la région (graphique)

La hausse est nette, ces derniers jours. Le nombre de personnes hospitalisées des suites du covid-19 a fortement augmenté dans la région. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains jours... Le point dans un graphique.

Il y a 1263 patients hospitalisés pour covid-19 ce lundi 12 octobre au soir. C'est 336 de plus en une semaine (927 patients le lundi 5 octobre). La hausse était beaucoup plus mesurée les semaines précédentes...

Idem en réanimation, où la hausse est nette ces derniers jours, notamment dans la Loire et dans l'Isère. 203 patients sont en "réa" des suites du covid-19 dans la région ce lundi 12. Contre 168 lundi dernier, 143 il y a 15 jours et 123 il y a 3 semaines.

Or, il y a de plus en plus de testés positifs dans la région. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable. "On peut s'attendre à un nombre important d'hospitalisations dans les 10-15 prochains jours dans la région", prévenait, vendredi, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes...