Coronavirus : encore un mauvais bilan ce jeudi dans la région et dans le Rhône

Le bilan des hospitalisations et des admissions dans les services de réanimation pour cause de COVID-19 ce jeudi 12 novembre est encore mauvais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comme dans le département du Rhône.

Malgré le ralentissement constaté dans l'ensemble de la France, le coronavirus circule toujours activement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département du Rhône. Le nombre de personnes hospitalisées dans la région à cause du virus est 2,5 fois plus élevé que lors de la première vague. Depuis le dimanche 8 novembre, le nombres de patients positifs au COVID-19 dans les services de réanimation a également dépassé le nombre maximum enregistré au pic de la première vague, en avril dernier.

Le bilan ce jeudi 12 novembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

7006 personnes hospitalisées (un peu plus de 3000 au pic de la première vague)

495 nouvelles hospitalisations en 24h

844 personnes dans les services de réanimation (783 au pic de la première vague)

71 nouvelles admissions en réanimation

95 nouveaux décès en 24h

3727 décès cumulés dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce jeudi 12 novembre au soir dans les hôpitaux du département du Rhône :

1886 personnes hospitalisées

106 nouvelles hospitalisations en 24h

281 personnes dans les services de réanimation

28 nouvelles admissions en réanimation

24 nouveaux décès en 24h

1182 décès cumulés dans le département depuis le début de l'épidémie

