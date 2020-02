Coronavirus : ce que l'on sait du patient hospitalisé à Lyon

Un homme contaminé par le coronavirus est actuellement hospitalisé à Lyon. Que sait-on sur ce patient ?

L'Agence régionale de santé (ARS) a fait un point ce vendredi matin sur l'homme touché par le coronavirus, hospitalisé à Lyon. Il s'agit d'un homme de 50 ans, habitant à Francheville, dans l'agglomération de Lyon. Il y a quinze jours, il présentait de la fièvre, il s'est rendu chez un médecin généraliste qui lui a prescrit des antibiotiques. L'état de santé de cet homme s'est alors amélioré avant de se dégrader subitement jeudi, notamment à cause de problèmes respiratoires. Il a été hospitalisé à la Croix-Rousse dans le service réanimation, "il présente des facteurs de risques importants", précise l'ARS. Son état est stable ce vendredi.

L'ARS ignore pour le moment comment cet homme a pu être infecté par le coronavirus. Il habite à l'est et travaille dans une petite entreprise de cinq salariés dans l'est de l'agglomération. "Le patient se déplace en voiture" précise l'ARS. Une liste d'une vingtaine de contacts proches vient d'être établie. Ils vont tous être prévenus et devront surveiller leur état de santé. Pour l'instant sa famille ne présente pas de symptômes. "Elle est suivie au quotidien".