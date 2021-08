Coronavirus : baisse des hospitalisations aux Hospices civils de Lyon

Après un pic enregistré le 23 août, le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19, baisse au sein des Hospices civils de Lyon. Dix-sept lits se sont libérés entre le 23 et le 30 août. En revanche, les réanimations stagnent.

Depuis la fin du mois de juillet, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 diminue de manière régulière dans le Rhône. Désormais, le taux d’incidence, un indicateur qui permet de mesurer la circulation du virus à un instant T sur un territoire, est pointé à 223 pour 100 000 habitants, sur une semaine glissante. Le 19 août, il était encore de 278 et avant cela, au pic de la 4e vague, fin juillet, il atteignait 319.

Lire aussi : Coronavirus : à Lyon et dans le Rhône, la baisse du nombre de nouveaux cas de covid-19 se poursuit (graphique)

Un signe d’amélioration, qui confirme la décrue de la 4e vague et qui se répercute dorénavant au sein des établissements hospitaliers des Hospices civils de Lyon, qui voient, enfin, leur nombre de patients positifs au Covid-19 diminuer. Au 30 août, 152 patients Covid positifs étaient hospitalisés dans les HCL, contre 169 le 23 août.

L’occupation des lits de réanimation ne bouge pas

Le nombre de patients présents en réanimation est lui sensiblement similaire à celui de la semaine dernière, voire en légère augmentation. Ils sont désormais 51 à se trouver dans une situation critique, soit deux de plus que le 23 août. À ce jour, 141 lits de réanimations ont été ouverts dans les HCL et 84,4 % sont occupés par des patients, dont 42,9 % ont été testés positifs au Covid-19.

Pour mémoire, au plus fort de la 1re vague, 152 malades du Covid-19 étaient en réanimation dans les HCL, 172 au pic de la 2e vague et 152 au plus fort de la 3e. Au 30 août ils sont 51, la situation reste donc sous contrôle, mais est scrutée de près.