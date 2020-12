Coronavirus à Lyon : une lente baisse, le point mercredi soir dans les hôpitaux de la région

La baisse se poursuit dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a moins de 5 000 patients covid-19 hospitalisés ce mercredi soir (contre 7 200 au pic). Mais le nombre de nouvelles contaminations, lui, ne baisse plus. Ce qui inquiète avec les fêtes en perspective...

Un bilan contrasté ce mercredi soir dans la région. Si la pression hospitalière baisse en Auvergne-Rhône-Alpes, et cela va continuer encore tout le mois de décembre (comme nous vous l'expliquons ici), les derniers chiffres sur la circulation du virus ne sont pas bons.

Le nombre de contaminés ne baisse plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le virus circule encore (beaucoup) trop et qu'à tout moment, ça peut repartir. Les fêtes de fin d'année suscitent l'inquiétude des autorités médicales et politiques.

Le bilan ce mercredi 9 décembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

4820 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-99 en 24h)

214 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

523 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (-2 en 24h)

34 nouvelles admissions en réanimation en 24h

53 nouveaux décès en 24h

5804 décès cumulés à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce mercredi 9 décembre au soir dans les hôpitaux du département du Rhône :

1233 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du COVID-19 (-31 en 24hh)

49 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h

162 personnes en réanimation des suites du COVID-19 (+1 en 24h)

15 nouvelles admissions en réanimation en 24h

