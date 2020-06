Coronavirus à Lyon : un très bon bilan ce mercredi 24 en région

La situation autour de l'épidémie de coronavirus continue de s'améliorer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Rhône, on compte seulement deux hospitalisations ce mercredi 24 juin.

Le virus circule toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais à un rythme toujours très faible, ce qui permet à la situation autour de l'épidémie de coronavirus COVID-19 de s'améliorer encore. Ainsi, on compte six nouvelles hospitalisations dans la région, mais le bilan continue de reculer avec 571 patients à l'hôpital (-10 en 24 heures). En réanimation, la situation est stable avec 32 patients dans ces services. Il était 783 au plus fort de l'épidémie. Enfin, on compte un décès sur les dernières 24 heures.

Pour le Rhône, seulement 2 personnes sont entrées à l'hôpital, dont aucune en réanimation. Aucun décès n'a été reporté. A quelques jours d'un deuxième tour des élections municipales et métropolitaines décisifs (et qui se fera avec masque obligatoire), la situation autour de l'épidémie est toujours encourageante.

Ce mercredi 24 juin au soir, le bilan complet en Auvergne-Rhône-Alpes :

- 571 patients sont encore hospitalisés dans la région (-10 sur les dernières 24 heures)

- 6 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 32 personnes dans les services de réanimation (pas de changement). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation

- 1 nouveau décès

- 1728 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mercredi 24 juin au soir :

- 196 personnes sont toujours hospitalisées (-1). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- 2 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 14 patients sont en réanimation (-1). 300 patients étaient hospitalisés en "réa" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- aucune nouvelle admission en réanimation

- aucun nouveau décès

- 648 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.