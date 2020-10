Coronavirus à Lyon : réouverture des cirques Medrano et Imagine ce week-end

Les cirques Medrano et Imagine, à Lyon, avaient dû fermer la semaine dernière avec le passage de la métropole de Lyon en "alerte maximale" pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Ils ont été autoriser à rouvrir à partir de ce week-end des 17 et 18 octobre.

Depuis le passage de Lyon en "alerte maximale" la semaine dernière en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux établissements recevant du public avaient dû fermer leurs portes (lire ici). Dans la liste, les chapiteaux étaient concernées et par extension les cirques tels que Medrano à Confluence et Imagine à Vaulx-en-Velin. C'était sans compter Bruno Bonnell, député LREM du Rhône.

Le principal argument du député, interrogé par France 3, a été de faire le parallèle entre les salles de spectacle qui peuvent continuer leurs activités avec un protocole sanitaire strict, et les grands cirques comme Medrano et Imagine. S'ils sont hébergés sous des chapiteaux, ces deux cirques tiennent en effet plus de la salle de spectacle, en particulier le cirque fixe Imagine, à Vaulx-en-Velin.

Les deux cirques ont été autorisés à rouvrir à partir ce samedi 17 octobre avec des mesures sanitaires strictes (port du masque obligatoire, un siège sur deux, jauge abaissée...). En raison du couvre-feu instauré vendredi, les représentations sont annulées en soirée. Les billets qui datent de la semaine de fermeture du cirque restent valables ce week-end.