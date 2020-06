Coronavirus à Lyon : rattrapage du lundi, sans aggravation du bilan ce 22 juin

Le premier sondage de l’entre-deux tours confirme la poussée des écologistes observée au premier tour des élections métropolitaines. Leur chef de file, Bruno Bernard, arriverait en tête du second tour avec 37% d’intention de vote, devant les listes d’union de François-Noël Buffet et de Gérard Collomb (32%) et celles de David Kimelfeld qui résiste bien.