Coronavirus à Lyon : quelles règles pour le sport à partir de samedi ?

Les règles pour pratiquer les sports individuels vont s'assouplir à partir de ce samedi 28 novembre. Pour les spots d'intérieur et collectifs, il faudra cependant attendre encore un peu.

À partir de samedi, il sera possible de se déplacer jusqu'à 20km à vol d'oiseau de chez soi. Cette distance s'appliquera pour pratiquer des activités de plein air individuelles comme la marche, le golf, le tennis, le vélo, l'équitation ou l'athlétisme. “Il ne s'agira pas d'aller voir sa famille”, a prévenu le Premier ministre Jean Castex. Il sera aussi autorisé de chasser et pécher dans cette zone de 20km de rayon.

À partir du 15 décembre, les activités extrascolaires intérieures et extérieures pourront reprendre. Notamment dans les clubs de sport et y compris pour les sports collectifs. Cela ne s'appliquera pas aux adultes qui devront attendre le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet, pour pratiquer des sports en salle ou reprendre des sports collectifs en extérieur et intérieur.