Coronavirus à Lyon : quelles modalités pour les examens du BTS et DGC

Si pour le bac 2020, il est désormais acté qu'il sera en contrôle continu, pour les examens du BTS et du DGC qu'en est-il dans ce contexte du coronavirus COVID-19 ?

Le ministère de l'Education vient de dévoiler les modalités de validation des examens nationaux du BTS et du DGC durant l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Pour le BTS : "les épreuves terminales sont annulées et l’ensemble des épreuves du BTS, à l’instar des baccalauréats général, technologique et professionnel, seront validées à partir des notes du livret scolaire".

Néanmoins, "pour les candidats au BTS dont les modalités de scolarisation ne se traduisent pas par la délivrance d’un livret scolaire ou de formation, la session est reportée au mois de septembre. Les candidats passeront les épreuves auxquelles ils étaient normalement inscrits pour la session de juin et les sujets d’examen initialement prévus pourront être utilement mobilisés sans difficulté".

Concernant le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DGC) : "Pour les plus de 20 000 candidats inscrits aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) qui devaient se dérouler à compter du 26 mai prochain, il a été décidé du report des épreuves en juillet. Un arrêté sera prochainement publié actant ces changements de date".