Coronavirus à Lyon : quel bilan dans les Ehpad du Rhône et de la région ?

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 2713 patients ont perdu la vie dans la région à cause du Covid-19.

Santé Publique France vient de publier les chiffres de la mortalité dans les Ehpad. Le 13 mai à 12h, 1176 résidents dans ces établissements avaient perdu la vie à cause du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bilan était de 1118 décès il y a une semaine. Dans les services d'hospitalisation classique, 1537 personnes ont perdu la vie. Dans la région, on compte donc 2713 décès à cause du Covid-19.

Dans le Rhône, 455 malades du coronavirus ont perdu la vie en Ehpad et 576 dans les hôpitaux.