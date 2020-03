Coronavirus à Lyon : pendant le confinement, vous pouvez boire l'eau du robinet en toute sécurité

Vous ne trouvez plus d'eau dans les supermarchés ? Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous n'avez plus d'eau ? Pas d'inquiétude. Vous pouvez boire l'eau du robinet en toute sécurité.

"Pour vous assurer une continuité de service optimale, les équipes d'eau du Grand Lyon s'organisent face à l'épidémie. Vous pouvez boire l'eau du robinet en toute sécurité, et la continuité du service de production et de distribution d'eau potable est assurée. Si les délais de traitement des demandes que vous adressez à nos services sont susceptibles d'être impactés, nous mettons tout en œuvre pour traiter les plus urgentes", explique le service de l'eau du Grand Lyon, dans un mail envoyé ce vendredi à ses clients.

"Les différentes étapes de traitement de l'eau mises en place par eau du Grand Lyon, dont la désinfection, ont pour finalité d'éliminer tous les virus, dont le coronavirus. Les informations des agences sanitaires, dont l'Organisation Mondiale de la Santé, indiquent que ce virus ne montre pas de résistance particulière aux traitements habituels de l'eau potable", ajoute le service de l'eau.

