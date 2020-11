Coronavirus à Lyon : pendant le confinement, 75 % des TGV vont être supprimés

A partir de ce jeudi 5 novembre, et pendant le confinement, seulement un TGV sur quatre initialement prévu circulera en moyenne en France. Il n'y aura, par exemple, que cinq allers-retours par jour entre Lyon et Paris.

Les déplacements inter-régionaux sont interdits pendant le confinement. Sauf pour les déplacement professionnels. Alors la SNCF adapte son offre.

À partir du jeudi 5 novembre, 75 % des trains TGV et Ouigo initialement prévus vont être supprimés " et même davantage, jusqu'à 80 % sur certaines dessertes", explique France Info.

Il y aura, par exemple, cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, et deux entre Paris et Grenoble, jusqu'à la fin du confinement.