Coronavirus à Lyon : pas de couvre-feu prévu à 20h

La ville de Nice va mettre en place un couvre-feu à partir de 20 heures ce vendredi soir alors que des mesures de confinement plus strictes pourraient être annoncées par le gouvernement.

Le maire de Nice Christian Estrosi, par ailleurs malade du coronavirus, a annoncé ce jeudi la mise en place d'un couvre-feu dans sa ville à partir de 20 heures. “À partir de 20h, une fois les commerces et pharmacies fermés, plus personne n'a de raison de sortir. Donc on ne sort plus, sauf les personnels spécifiquement autorisés par cet arrêté : personnel médical, ou social pour ceux qui font des visites à domicile de personnes fragiles pour le portage de repas par exemple”, a-t-il confié au JDD.

À Lyon aucune mesure similaire n'est envisagée, confie Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint en charge de la sécurité. Localement, si mesure il y a, elles viendront des services de l'État.

Un nouveau Conseil de défense consacré à la crise du coronavirus a lieu aujourd’hui autour du président de la République Emmanuel Macron. Des mesures de confinement plus strictes pourraient être annoncées rapidement tout comme un prolongement de la durée du confinement actuellement fixée à deux semaines.

Pour rappel en raison du confinement les seuls déplacements suivants sont autorisés :