Coronavirus à Lyon : les épreuves du bac 2020 annulées et remplacées

Historique. Le 16 mars 2020, "La France est en guerre". Quatre jours après avoir décrété la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités, des parcs, des jardins, des squares et des aires de jeux, le président de la République instaure le confinement du pays. 67 millions d’habitants sont appelés à réduire leurs déplacements et leurs contacts au plus strict nécessaire, pour lutter contre un “ennemi invisible, insaisissable qui progresse”, inlassablement. Récit des premiers jours où Lyon est devenu fantôme.